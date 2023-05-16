Зеленская в Сеуле встретилась с президентом Южной Кореи: обсудили потребность Украины в средствах ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Обсудили потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм россии, а также необходимость средств для разминирования территорий. Об этом супруга Президента Украины сообщила на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна. Вместе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко и заместителем руководителя Офиса Президента Ростиславом Шурмой обсудили с Президентом потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм страны-агрессора. Нужны также средства, чтобы разминировать те ловушки, которые Россия оставила на нашей территории, и медицинское оборудование – чтобы спасать тех, кого нападающим удалось ранить", - говорится в сообщении.
Дополнение
Зеленская приехала в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство" и начала ее со встречи с Президентом страны Юн Сок Йолем.
Она поблагодарила лидера Южной Кореи за поддержку формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Ее пункты стали основой "Принципов Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира в Украине", принятых недавно Генассамблеей при активном участии Южной Кореи.
Напомним
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в прошлую пятницу заявил, что необходимо убедиться, чтобы вторжение россии в Украину не увенчалось успехом, и что Сеул рассматривает свои варианты, когда дело доходит до летальной помощи Украине.