Зеленская в Сеуле встретилась с президентом Южной Кореи: обсудили потребность Украины в средствах ПВО

Цитата

"Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна. Вместе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко и заместителем руководителя Офиса Президента Ростиславом Шурмой обсудили с Президентом потребность в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм страны-агрессора. Нужны также средства, чтобы разминировать те ловушки, которые Россия оставила на нашей территории, и медицинское оборудование – чтобы спасать тех, кого нападающим удалось ранить", - говорится в сообщении.

Дополнение

Зеленская приехала в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство" и начала ее со встречи с Президентом страны Юн Сок Йолем.

Она поблагодарила лидера Южной Кореи за поддержку формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Ее пункты стали основой "Принципов Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира в Украине", принятых недавно Генассамблеей при активном участии Южной Кореи.

Напомним

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в прошлую пятницу заявил, что необходимо убедиться, чтобы вторжение россии в Украину не увенчалось успехом, и что Сеул рассматривает свои варианты, когда дело доходит до летальной помощи Украине.