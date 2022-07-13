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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зброя для України - питання виживання: у Зеленського розповіли про контроль за озброєнням

Зброя для України - питання виживання: у Зеленського розповіли про контроль за озброєнням

Київ • УНН

 • 325598 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що контроль над одержаною від західних партнерів зброєю - пріоритет для України, а кремлівські журналісти розповсюджують різноманітні чутки про збройне постачання, щоб мати можливість його зірвати. Про це Подоляк написав в Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Усі види зброї, зокрема далекобійна, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України - питання виживання. Контроль за нею - пріоритет. Усі «чутки» про інше - банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання», - написав він.

Доповнення 

Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України. Підтримка складається із запитаного Україною обладнання, такого як протитанкова зброя, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування. Загальна вартість військової допомоги становить приблизно 500 млн шведських крон.

США пообіцяли 450 мільйонів доларів на допомогу в безпеці, що є 13-м таким видатком цього року. У цей пакет входили 18 берегових і річкових патрульних катерів.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 820 млн доларів США. Допомога передбачає 50 мільйонів доларів у рамках запасів Міноборони, а також 770 мільйонів доларів у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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