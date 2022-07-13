Зброя для України - питання виживання: у Зеленського розповіли про контроль за озброєнням

Цитата



«Усі види зброї, зокрема далекобійна, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України - питання виживання. Контроль за нею - пріоритет. Усі «чутки» про інше - банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання», - написав він.

Доповнення

Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України. Підтримка складається із запитаного Україною обладнання, такого як протитанкова зброя, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування. Загальна вартість військової допомоги становить приблизно 500 млн шведських крон.

США пообіцяли 450 мільйонів доларів на допомогу в безпеці, що є 13-м таким видатком цього року. У цей пакет входили 18 берегових і річкових патрульних катерів.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 820 млн доларів США. Допомога передбачає 50 мільйонів доларів у рамках запасів Міноборони, а також 770 мільйонів доларів у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative).