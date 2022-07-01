Пентагон оголосив військову допомогу Україні на 820 млн доларів: до нього увійде ППО NASAMS
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Пентагон у п'ятницю оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 820 млн доларів США. Про це сказано у заяві, опублікованій на сайті відомства, пише УНН.
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"Сьогодні вдень Міністерство оборони (МО) оголосило про виділення 820 млн доларів на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки", - повідомили у Пентагоні.
Деталі
Як зазначається, допомога передбачає 50 мільйонів доларів у рамках запасів Міноборони, а також 770 мільйонів доларів у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative).
У рамках USAI Пентагон надасть Україні критичних можливостей для захисту від російської агресії. У цей пакет входять:
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
- два вдосконалені зенітно-ракетні комплекси NASAMS;
- до 150 000 снарядів для 155-мм артилерії;
- чотири додаткові контр-артилерійські радари.
Нагадаємо
Як стало відомо наприкінці червня, першу партію з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже перебуває в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена "до середини липня".