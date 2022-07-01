Пентагон объявил военную помощь Украине на 820 млн доларов: в него войдет ППО NASAMS
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Пентагон в пятницу объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 820 млн. долларов США. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня днем Министерство обороны (МО) объявило о выделении 820 млн. долларов на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности", - сообщили в Пентагоне.
Детали
Как отмечается, помощь подразумевает 50 миллионов долларов в рамках запасов Минобороны, а также 770 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).
В рамках USAI Пентагон предоставит Украине критические возможности для защиты от российской агрессии. В этот пакет входят:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
- два усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса NASAMS;
- до 150 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
- четыре дополнительных контр-артиллерийских радара.
Напомним
Как стало известно в конце июня, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена "к середине июля".