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Пентагон объявил военную помощь Украине на 820 млн доларов: в него войдет ППО NASAMS

Киев • УНН

 • 80679 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Пентагон в пятницу объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 820 млн. долларов США. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня днем Министерство обороны (МО) объявило о выделении 820 млн. долларов на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности", - сообщили в Пентагоне.

Детали

Как отмечается, помощь подразумевает 50 миллионов долларов в рамках запасов Минобороны, а также 770 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

В рамках USAI Пентагон предоставит Украине критические возможности для защиты от российской агрессии. В этот пакет входят:

- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

- два усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса NASAMS;

- до 150 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

- четыре дополнительных контр-артиллерийских радара.

Напомним

Как стало известно в конце июня, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена "к середине июля".

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