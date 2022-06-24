США поставят Украине 4 РСЗО HIMARS к середине июля - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена «к середине июля». Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Еще один взвод украинцев проходит обучение работе с системами, сообщил чиновник изданию.
Дополнение
Администрация Байдена в четверг объявила о дополнительной военной помощи Украине, при этом Соединенные Штаты предоставят еще четыре реактивных системы залпового огня и артиллерийские боеприпасы для других систем.
Пакет, сформированный из существующих запасов Министерства обороны, также включает 18 патрульных катеров для наблюдения за побережьем и реками, а также стрелковое оружие.
Наиболее важной частью пакета являются четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS), колесные машины, способные запускать залпы управляемых ракет по целям примерно на 65 км.