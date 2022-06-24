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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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США поставлять Україні 4 РСЗВ HIMARS до середини липня - CNN

США поставлять Україні 4 РСЗВ HIMARS до середини липня - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже перебуває в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня». Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Ще один взвод українців проходить навчання роботі з системами, повідомив чиновник виданню.

Доповнення

Адміністрація Байдена в четвер оголосила про додаткову військову допомогу Україні, при цьому Сполучені Штати нададуть ще чотири реактивні системи залпового вогню та артилерійські боєприпаси для інших систем.

Пакет, який буде сформований із існуючих запасів Міністерства оборони, також включає 18 патрульних катерів для спостереження за узбережжям та річками, а також стрілецьку зброю.

Найбільш важливою частиною пакету є чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), колісні машини, здатні запускати залпи керованих ракет по цілях приблизно на 65 км.

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