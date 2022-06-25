Що надали Сполучені Штати для України в останньому пакеті військової допомоги

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Раніше цього місяця США пообіцяли надати підтримку в розмірі 1 мільярда доларів як через повноваження президента щодо скорочення, так і через ініціативу сприяння безпеці України. До пакету підтримки входили, серед іншого, дві системи берегової оборони Harpoon.

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“У пакет, оголошений у четвер, входять два 35-футових невеликих річкових судна; шість 40-футових морських бойових кораблів; і десять 34-футових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Здебільшого вони призначені для захисту річкових шляхів і для того, щоб Україна могла зберегти контроль над річковими шляхами. Їх також можна використовувати в прибережних районах”, — сказав високопоставлений чиновник з оборони під час брифінгу в Пентагоні.

На додаток до прибережних і річкових патрульних катерів, останній пакет допомоги у сфері безпеки, пов’язаний з президентськими повноваженнями щодо виведення в Україну, включає чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS; 36 000 патронів 105 мм; 18 тактичних машин для переміщення артилерії калібру 155 мм; 1200 гранатометів Mk 19; і 2000 кулеметів.

За словами чиновника, Сполучені Штати разом із країнами-партнерами та союзниками надали систему “Гарпун”, щоб зробити внесок у прибережну оборону.

Раніше цього місяця США зобов’язалися передати дві пускові системи Harpoon, які українці попросили встановити на вантажівки. Інші країни також погодилися надати самі ракети Harpoon для використання в цих пускових установках.

Нагадаємо

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже перебуває в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена “до середини липня”.