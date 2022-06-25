Что предоставили Соединенные Штаты для Украины в последнем пакете военной помощи

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КИЕВ. 25 июня. УНН. В четверг США пообещали 450 миллионов долларов на помощь в безопасности из-за президентских полномочий, что является 13-м таким расходом в этом году. В этот пакет входило 18 береговых и речных патрульных катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны США.

Подробности

Ранее в этом месяце США пообещали оказать поддержку в размере 1 миллиарда долларов как из-за полномочий президента по сокращению, так и из-за инициативы содействия безопасности Украины. В пакет поддержки входили, среди прочего, две системы береговой обороны Harpoon.

Цитата

“В пакет, объявленный в четверг, входят два 35-футовых небольших речных судна; шесть 40-футовых морских боевых кораблей; и десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

В большинстве своем они предназначены для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранить контроль над речными путями. Их также можно использовать в прибрежных районах”, — сказал высокопоставленный чиновник из обороны во время брифинга в Пентагоне.

На приложение к прибрежных и речных патрульных катеров, последний пакет помощи в сфере безопасности, связан с президентскими полномочиями по выводу в Украину, включает четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS; 36 000 патронов 105 мм; 18 тактических машин для перемещения артиллерии калибра 155 мм; 1200 гранатометов Mk 19; и 2000 пулеметов.

По словам чиновника, Соединенные Штаты вместе с странами-партнерами и союзниками предоставили систему “Гарпун”, чтобы внести вклад в прибрежную оборону.

Ранее в этом месяце США обязывались’передать две пусковые системы Harpoon, которые украинцы попросили установить на грузовики. Другие страны также согласились предоставить сами ракеты Harpoon для использования в этих пусковых установках.

Напомним

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена ​​“до середины июля”.

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