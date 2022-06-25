Что предоставили Соединенные Штаты для Украины в последнем пакете военной помощи

КИЕВ. 25 июня. УНН. В четверг США пообещали 450 миллионов долларов на помощь в безопасности из-за президентских полномочий, что является 13-м таким расходом в этом году. В этот пакет входило 18 береговых и речных патрульных катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны США.