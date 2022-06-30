Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу: перелік

Деталі

"Сьогодні уряд ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України. Підтримка складається із запитаного Україною обладнання, такого як протитанкова зброя, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування", – ідеться у повідомленні.

Загальна вартість військової допомоги становить приблизно 500 млн шведських крон.

Як зазначили, раніше Швеція відправляла Україні бронебійні снаряди, засоби індивідуального захисту, щоденні порції екологічно чистих продуктів харчування, обладнання для розмінування, протитанкову та вогнепальну зброю.

Крім того, Швеція надавала 500 і 577 млн шведських крон для підтримки Збройних сил України.

Доповнення

США пообіцяли Україні 450 млн доларів на безпекову допомогу.