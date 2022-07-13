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Оружие для Украины – вопрос выживания: у Зеленского рассказали о контроле за вооружением

Киев • УНН

 • 325596 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что контроль над полученным от западных партнеров оружием - приоритет для Украины, а кремлевские журналисты распространяют всевозможные слухи о вооруженных поставках, чтобы иметь возможность их сорвать. Об этом Подоляк написал в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

«Все виды оружия, в том числе дальнобойное, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ней – приоритет. Все «слухи» о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки», – написал он.

Дополнение

Правительство Швеции приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины. Поддержка состоит из запрошенного Украиной оборудования, такого как противотанковое оружие, вспомогательное вооружение и оборудование для разминирования. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

США пообещали 450 миллионов долларов на помощь в безопасности, что является 13-м таким расходом в этом году. В этот пакет входило 18 береговых и речных патрульных катеров.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 820 млн. долларов США. Помощь предусматривает 50 миллионов долларов в рамках запасов Минобороны, а также 770 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

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