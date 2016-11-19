Збірні України завоювали дві нагороди з боротьби на Кубку Європейських націй
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Бухаресті (Румунія) почалась боротьба за Кубок Європейських Націй серед найсильніших європейських команд з вільної боротьби, інформує УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби.
Чоловіча команда потрапила в підгрупу А, де їх супротивниками були команди Грузії та Румунії та вийшла у підсумку на третьому місці — “бронза”.
Золота нагорода на рахунку Грузії, “срібна” у Росії.
Жіноча змагалась в групі А з командами Росії та Угорщини і також здійнялася на третю позицію у підсумковому заліку.
Варто відзначити, що Кубок Європейських націй триватиме 18 і 19 листопада.
Нагадаємо, що на турнірі Україну представляють 8 жінок і 9 чоловіків.