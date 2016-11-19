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Збірні України завоювали дві нагороди з боротьби на Кубку Європейських націй

Збірні України завоювали дві нагороди з боротьби на Кубку Європейських націй

Київ • УНН

 • 9954 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Бухаресті (Румунія) почалась боротьба за Кубок Європейських Націй серед найсильніших європейських команд з вільної боротьби, інформує УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби.

Чоловіча команда потрапила в підгрупу А, де їх супротивниками були команди Грузії та Румунії та вийшла у підсумку на третьому місці — “бронза”.

Золота нагорода на рахунку Грузії, “срібна” у Росії.

Жіноча змагалась в групі А з командами Росії та Угорщини і також здійнялася на третю позицію у підсумковому заліку.

Варто відзначити, що Кубок Європейських націй триватиме 18 і 19 листопада.

Нагадаємо, що на турнірі Україну представляють 8 жінок і 9 чоловіків.

Українські Національні Новини

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