Сборные Украины завоевали две награды по борьбе на Кубке Европейских наций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Бухаресте (Румыния) началась борьба за Кубок Европейских Наций среди сильнейших европейских команд по вольной борьбе, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы.
Мужская команда попала в подгруппу А, где их противниками были команды Грузии и Румынии и вышла в итоге на третьем месте - "бронза".
Золотая награда на счету Грузии, "серебряная" у России.
Женская соревновалась в группе А с командами России и Венгрии и также поднялась на третью позицию в итоговом зачете.
Стоит отметить, что Кубок Европейских наций продлится 18 и 19 ноября.
Напомним, что на турнире Украину представляют 8 женщин и 9 мужчин.