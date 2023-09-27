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Збірна України з пляжного футболу не зіграє на ЧС-2024 через допуск білорусі

Збірна України з пляжного футболу не зіграє на ЧС-2024 через допуск білорусі

Київ • УНН

 • 305612 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Збірна України з пляжного футболу знялася з чемпіонату світу - 2024 через допуск білорусі під національним прапором. Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України, передає УНН.

Цитата

«Збірна України з пляжного футболу не зіграє на найближчому чемпіонаті світу, який пройде 15-24 лютого в ОАЕ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup). Наша збірна здобула одну з чотирьох перепусток від Європи, але також на чемпіонат світу в Дубаї кваліфікувалася і збірна білорусі», - ідеться у заяві асоціації.

Деталі

В Асоціації пляжного футболу України зауважили, що виконують наказ Міністерства молоді та спорту України від 26 липня, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де беруть участь спортсмени/команди, які представляють росію та білорусь під національним прапором, а не у нейтральному статусі.

В асоціації додали, що вони та Українська асоціація футболу зверталися до FIFA та Міжнародної федерації пляжного футболу (BSWW) з проханням відсторонити команду білорусі за її співучасть у збройної агресії рф проти України. Також футбольні чиновники відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів.

Нагадаємо

Українська асоціація футболу засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 з рф та вимагає збереження попередніх рішень, і повідомила, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд.

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