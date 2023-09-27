Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ЧМ-2024 из-за допуска беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира - 2024 из-за допуска беларуси под национальным флагом. Об этом сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины, передает УНН.
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«Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира, который пройдет 15-24 февраля в ОАЭ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup). Наша сборная получила один из четырех пропусков от Европы, но также на чемпионат мира в Дубае квалифицировалась и сборная беларуси», - говорится в заявлении ассоциации.
Детали
В Ассоциации пляжного футбола Украины отметили, что выполняют приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где принимают участие спортсмены/команды, представляющие россию и беларусь под национальным флагом, а не в нейтральном статусе.
В ассоциации добавили, что они и Украинская ассоциация футбола обращались в FIFA и Международную федерацию пляжного футбола (BSWW) с просьбой отстранить команду беларуси за ее соучастие в вооруженной агрессии рф против Украины. Также футбольные чиновники отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов.
Напомним
Украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из рф и требует сохранения предыдущих решений, и сообщила, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд.