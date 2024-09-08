Збірна України поступилася Албанії у першому матчі Ліги Націй 2024/25
Київ • УНН
Україна програла Албанії 1:2 у стартовому матчі Ліги Націй 2024/25. Наступний матч України - проти Чехії 10 вересня.
У матчі першого туру Ліги Націй сезону 2024/25 збірна України зазнала поразки від команди Албанії з рахунком 1:2. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
Деталі
У першому таймі рахунок залишався без змін, але вже в середині другого тайму українці відкрили рахунок завдяки голу Віталія Коноплі, який забив на 49-й хвилині. Однак, Албанія швидко відповіла, і голи від Блерім Ісмаілі на 54-й хвилині та Арбен Асані на 66-й хвилині принесли перемогу опоненту.
Збірна України готуватиметься до матчу другого туру Ліги Націй, який відбудеться у вівторок, 10 вересня. У цьому поєдинку українці зустрінуться з командою Чехії. Початок матчу запланований на 21:45.
Футбол: Довбик пропустить матчі збірної України через травму05.09.24, 17:32 • 14516 переглядiв