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Збірна України поступилася Албанії у першому матчі Ліги Націй 2024/25

Збірна України поступилася Албанії у першому матчі Ліги Націй 2024/25

Київ • УНН

 • 19741 перегляди

Україна програла Албанії 1:2 у стартовому матчі Ліги Націй 2024/25. Наступний матч України - проти Чехії 10 вересня.

У матчі першого туру Ліги Націй сезону 2024/25 збірна України зазнала поразки від команди Албанії з рахунком 1:2. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

Деталі

У першому таймі рахунок залишався без змін, але вже в середині другого тайму українці відкрили рахунок завдяки голу Віталія Коноплі, який забив на 49-й хвилині. Однак, Албанія швидко відповіла, і голи від Блерім Ісмаілі на 54-й хвилині та Арбен Асані на 66-й хвилині принесли перемогу опоненту.

Збірна України готуватиметься до матчу другого туру Ліги Націй, який відбудеться у вівторок, 10 вересня. У цьому поєдинку українці зустрінуться з командою Чехії. Початок матчу запланований на 21:45.

Футбол: Довбик пропустить матчі збірної України через травму05.09.24, 17:32 • 14516 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт

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