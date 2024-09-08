Сборная Украины уступила Албании в первом матче Лиги Наций 2024/25

В матче первого тура Лиги Наций сезона 2024/25 сборная Украины потерпела поражение от команды Албании со счетом 1:2. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

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В первом тайме счет оставался без изменений, но уже в середине второго тайма украинцы открыли счет благодаря голу Виталия Конопли, который забил на 49-й минуте. Однако, Албания быстро ответила, и голы от Блерим Исмаили на 54-й минуте и Арбен Асани на 66-й минуте принесли победу оппоненту.

Сборная Украины будет готовиться к матчу второго тура Лиги Наций, который состоится во вторник, 10 сентября. В этом поединке украинцы встретятся с командой Чехии. Начало матча запланировано на 21:45.

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