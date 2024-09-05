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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Футбол: Довбик пропустит матчи сборной Украины из-за травмы

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:32  •  4086 просмотра

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Артем Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах Лиги наций из-за травмы. УАФ обнародовала состав команды на игры против Албании и Чехии, включая 23 игроков и 6 в резервном списке.

Нападающий Артем Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах Лиги наций из-за травмы, сообщили в УАФ в четверг, пишет УНН.  

Нападающий Артем Довбик не сможет сыграть за сборную Украины в сентябрьских поединках Лиги наций-2024/2025 против Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября)

- отметили в УАФ.

Детали

«Повреждение, которое форвард получил еще в составе итальянской «Ромы», не позволило ему полноценно работать в общей группе национальной команды. Дополнительное обследование, проведенное в Праге, подтвердило, что на полное восстановление от травмы понадобится больше времени. Поэтому было принято решение о возвращении Довбика в расположение клуба, где он продолжит работать под наблюдением местных врачей», - говорится в сообщении УАФ.

УАФ при этом обнародовал состав сборной Украины на эти поединки:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба - «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба - «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).

Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Александр Зубков, Даниил Сикан (все - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Буяльский («Динамо» Киев).

Юлия Шрамко

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