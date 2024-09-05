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Футбол: Довбик пропустить матчі збірної України через травму

Футбол: Довбик пропустить матчі збірної України через травму

Київ • УНН

 • 14516 перегляди

Артем Довбик не зіграє за збірну України у вересневих матчах Ліги націй через травму. УАФ оприлюднила склад команди на ігри проти Албанії та Чехії, включаючи 23 гравців та 6 у резервному списку.

Нападник Артем Довбик не зіграє за збірну України у вересневих матчах Ліги націй через травму, повідомили в УАФ у четвер, пише УНН.  

Нападник Артем Довбик не зможе зіграти за збірну України у вересневих поєдинках Ліги націй-2024/2025 проти Албанії (7 вересня) та Чехії (10 вересня)

- зазначили в УАФ.

Деталі

"Ушкодження, якого форвард зазнав ще у складі італійської "Роми", не дозволило йому повноцінно працювати в загальній групі національної команди. Додаткове обстеження, проведене в Празі, підтвердило, що на повне відновлення від травми знадобиться більше часу. Тому було ухвалено рішення про повернення Довбика до розташування клубу, де він продовжить працювати під наглядом тамтешніх лікарів", - ідеться у повідомленні УАФ.

УАФ при цьому оприлюднив склад збірної України на ці поєдинки:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі - "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва - "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Дмитро Різник, Олександр Зубков, Данило Сікан (усі - "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт

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