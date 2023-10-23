Збирав дані про військові та стратегічні об'єкти на Черкащині: агент воєнної розвідки рф отримав довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Суд призначив довічне ув'язнення агенту російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти у Черкаській області. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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«25-річний чоловік – колишній український військовослужбовець. Під час захоплення ворогом територій регіону він вирішив вступити на службу до підрозділу гу генштабу збройних сил рф. «Злив» його представникам усю відому інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України. Пізніше агент російської воєнної розвідки отримав нове завдання – проведення розвідувально-підривної діяльності на користь агресора», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У травні 2023 року засуджений прибув з тимчасово окупованих районів держави через рф на підконтрольну Україні територію. Для конспірації рухався заздалегідь узгодженим маршрутом під виглядом внутрішньо переміщеної особи, зазначили у прокуратурі.
На виконання завдання кураторів засуджений, як вказано, мав здобувати дані щодо місць розташування та функціонування об’єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу й інших важливих для ворога точок. Того ж місяця агента держави-агресора затримали безпосередньо під час відеознімання об’єктів у місті Черкаси.
За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури чоловіка визнано винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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