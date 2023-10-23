Збирав дані про військові та стратегічні об'єкти на Черкащині: агент воєнної розвідки рф отримав довічне

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3476 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18833 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91675 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164692 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167487 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134517 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136277 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87321 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93928 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99540 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12674 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 9042 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 13552 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11914 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 8288 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167491 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230198 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378769 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315492 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11788 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17086 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33703 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30309 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134519 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Збирав дані про військові та стратегічні об'єкти на Черкащині: агент воєнної розвідки рф отримав довічне

Київ • УНН

 • 175583 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Суд призначив довічне ув'язнення агенту російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти у Черкаській області. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Збирав дані про військові та стратегічні об'єкти на Черкащині: агент воєнної розвідки рф отримав довічне

Цитата

«25-річний чоловік – колишній український військовослужбовець. Під час захоплення ворогом територій регіону він вирішив вступити на службу до підрозділу гу генштабу збройних сил рф. «Злив» його представникам усю відому інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України. Пізніше агент російської воєнної розвідки отримав нове завдання – проведення розвідувально-підривної діяльності на користь агресора», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У травні 2023 року засуджений прибув з тимчасово окупованих районів держави через рф на підконтрольну Україні територію. Для конспірації рухався заздалегідь узгодженим маршрутом під виглядом внутрішньо переміщеної особи, зазначили у прокуратурі.

На виконання завдання кураторів засуджений, як вказано, мав здобувати дані щодо місць розташування та функціонування об’єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу й інших важливих для ворога точок. Того ж місяця агента держави-агресора затримали безпосередньо під час відеознімання об’єктів у місті Черкаси.

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури чоловіка визнано винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ затримала агентів рф, які наводили ракети та авіабомби на будинки Херсона

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65