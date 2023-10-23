СБУ затримала агентів рф, які наводили ракети та авіабомби на будинки Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Служба безпеки у Херсоні знешкодила підпільний осередок російської фсб. Під час оперативних заходів затримано трьох учасників ворожої групи, які корегували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту. Про це передає пресслужба СБУ, пише УНН.
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Зазначається, що саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.
За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.
Після звільнення міста зрадник на деякий час «заліг на дно», але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм «куратором» з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.
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«За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру. Один із них під час захоплення міста брав участь у підставних зйомках сюжетів для рупора кремля – «РИА Новости»», - йдеться у повідомленні.
Після створення ворожої групи її учасники взялися до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона.
Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери.
Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
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