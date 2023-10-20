Отримав "керівну посаду" та допомагав росіянам на окупованій Харківщини: зраднику повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Служба безпеки викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з рф після захоплення частини Харківської області. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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Колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів під час тимчасової окупації міста добровільно підтримав загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве «газорозподільне підприємство».
Фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів та брав участь у підготовці російських загарбників до минулорічного опалювального сезону. Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.
Після звільнення Куп’янська співробітники СБУ встановили місце знаходження зрадника і затримали його.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
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