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Получил "руководящую должность" и помогал россиянам на оккупированной Харьковщине: предателю сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 208021 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского пособника, который пошел на добровольное сотрудничество с рф после захвата части Харьковской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Получил "руководящую должность" и помогал россиянам на оккупированной Харьковщине: предателю сообщили о подозрении

Детали

Бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов во время временной оккупации города добровольно поддержал захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное «газораспределительное предприятие».

Фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов и участвовал в подготовке российских захватчиков к прошлогоднему отопительному сезону. Кроме того, он подсказывал командованию российских войск локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района.

После освобождения Купянска сотрудники СБУ установили место нахождения предателя и задержали его.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

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