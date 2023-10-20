Получил "руководящую должность" и помогал россиянам на оккупированной Харьковщине: предателю сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского пособника, который пошел на добровольное сотрудничество с рф после захвата части Харьковской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов во время временной оккупации города добровольно поддержал захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное «газораспределительное предприятие».
Фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов и участвовал в подготовке российских захватчиков к прошлогоднему отопительному сезону. Кроме того, он подсказывал командованию российских войск локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района.
После освобождения Купянска сотрудники СБУ установили место нахождения предателя и задержали его.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместе с оккупантами пытали украинцев на Херсонщине: СБУ сообщила о подозрении 57 предателям