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СБУ задержала агентов рф, которые наводили ракеты и авиабомбы на дома Херсона

Киев • УНН

 • 142777 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Служба безопасности в Херсоне обезвредила подпольную ячейку российской фсб. Во время оперативных мероприятий задержаны трое участников вражеской группы, которые корректировали артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу. Об этом передает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

СБУ задержала агентов рф, которые наводили ракеты и авиабомбы на дома Херсона

Детали

Отмечается, что именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, который после захвата города перешел на сторону врага.

После освобождения города предатель на некоторое время «залег на дно», но впоследствии вышел на дистанционную связь’со своим «куратором» из временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.

Цитата

«По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра. Один из них во время захвата города участвовал в подставных съемках сюжетов для рупора кремля – «РИА Новости»», - говорится в сообщении.

После создания вражеской группы ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона.

Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и в его окрестностях. Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры.

Сейчас руководителю вражеской группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

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