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Собирал данные о военных и стратегических объектах в Черкасской области: агент военной разведки рф получил пожизненное

Киев • УНН

 • 175583 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Суд назначил пожизненное заключение агенту российской военной разведки, который собирал информацию о военных и стратегических объектах в Черкасской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Собирал данные о военных и стратегических объектах в Черкасской области: агент военной разведки рф получил пожизненное

Цитата

«25-летний мужчина – бывший украинский военнослужащий. Во время захвата врагом территорий региона он решил поступить на службу в подразделение гу генштаба вооруженных сил рф. «Слил» его представителям всю известную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Позже агент российской военной разведки получил новое задание – проведение разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора», - говорится в сообщении.

Детали

В мае 2023 года осужденный прибыл со временно оккупированных районов государства через рф на подконтрольную Украине территорию. Для конспирации двигался по заранее согласованному маршруту под видом внутренне перемещенного лица, отметили в прокуратуре.

Во исполнение задания кураторов осужденный, как указано, должен был получать данные о местах расположения и функционирования объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и других важных для врага точек. В том же месяце агента государства-агрессора задержали непосредственно во время видеосъемки объектов в городе Черкассы.

По публичному обвинению Черкасской областной прокуратуры мужчина признан виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

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