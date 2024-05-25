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Збій у російському ярославлі: "АТЕШ" вразив залізничну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 103231 перегляди

Агент "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізниці в ярославлі, рф, спричинивши перебої в роботі станції "полянка", яка є важливим логістичним вузлом, що використовується окупантами у військових цілях.

Агент "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці в ярославлі, викликавши збої на станції "полянки". Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

У російському ярославлі агент "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "полянки".

Дане місто є важливим логістичним вузлом, який використовується окупантами у військових цілях.

Ця диверсія ускладнила транспортування продукції військового призначення таких компаній як "ярославський радіозавод", рибинський завод "сатурн", конструкторське бюро "промінь" та інших.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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