Збій у російському ярославлі: "АТЕШ" вразив залізничну інфраструктуру
Київ • УНН
Агент "АТЕШ" підірвав релейну шафу на залізниці в ярославлі, рф, спричинивши перебої в роботі станції "полянка", яка є важливим логістичним вузлом, що використовується окупантами у військових цілях.
Агент "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці в ярославлі, викликавши збої на станції "полянки". Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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У російському ярославлі агент "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "полянки".
Дане місто є важливим логістичним вузлом, який використовується окупантами у військових цілях.
Ця диверсія ускладнила транспортування продукції військового призначення таких компаній як "ярославський радіозавод", рибинський завод "сатурн", конструкторське бюро "промінь" та інших.
Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"24.05.24, 11:29 • 17607 переглядiв