Агент "АТЕШ" уничтожил релейный шкаф на железной дороге в ярославле, вызвав сбои на станции "полянки". Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В российском Ярославле агент "АТЕШ" уничтожил релейный шкаф на железной дороге, что повлекло неполадки в работе ближайшей железнодорожной станции "полянки".

Данный город является важным логистическим узлом, который используется оккупантами в военных целях.

Эта диверсия затруднила транспортировку продукции военного назначения таких компаний как "ярославский радиозавод", рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других.

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"