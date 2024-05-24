Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму отмечают, что россияне начали эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Агенты движения из разных подразделений вооруженных сил рф сообщают, что оккупанты начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское в районе Феодосии и Багерово в районе Керчи.

Однако, несмотря на все усилия, они не смогут вскоре построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах, - заметили в подполье.

Отмечается, что действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак Сил обороны Украины.

Напомним

Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на товарной станции в оккупированной рф Евпатории.