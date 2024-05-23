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Партизани зафіксували розвантаження військової техніки в окупованій Євпаторії - "АТЕШ"

Партизани зафіксували розвантаження військової техніки в окупованій Євпаторії - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 18145 перегляди

Українські партизани зафіксували розвантаження військової техніки, зокрема БМП, танків і вагонів з боєприпасами, на товарній станції в окупованій рф Євпаторії.

Українські партизани зафіксували в тимчасово окупованій Євпаторії розвантаження техніки та вагонів із боєприпасами. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

У ході розвідки агент нашого руху виявив розвантаження ешелону техніки на товарній станції в Євпаторії. На фото можна помітити БМП-3 і танковий взвод Т-72,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Окрім техніки партизани зафіксували й розвантаження вагонів із боєприпасами та вкотре наголосили, що росіяни намагаються прикриватися цивільними.

Окупанти прикриваються цивільною інфраструктурою, але ми відстежуємо переміщення російських військових. Ми точно знаємо, куди потрібно завдати удар, і ділимося цією інформацією з потрібними людьми,

- наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо

До окупованого Джанкоя прибули нові російські військові підрозділи, в тому числі співробітники фсб, для посилення безпеки та охорони військових об'єктів у зв'язку зі значними втратами, яких зазнали російські війська на херсонському напрямку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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