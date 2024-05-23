Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали во временно оккупированной Евпатории разгрузку техники и вагонов с боеприпасами. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

В ходе разведки агент нашего движения обнаружил разгрузку эшелона техники на товарной станции в Евпатории. На фото можно заметить БМП-3 и танковый взвод Т-72, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме техники партизаны зафиксировали и разгрузку вагонов с боеприпасами и в очередной раз подчеркнули, что россияне пытаются прикрываться гражданскими.

Оккупанты прикрываются гражданской инфраструктурой, но мы отслеживаем перемещения российских военных. Мы точно знаем, куда нужно нанести удар, и делимся этой информацией с нужными людьми, - отметили в "АТЕШ".

Напомним

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.