Загарбники евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани повідомляють, що росіяни евакуюють військовослужбовців з Джанкой і активно відновлюють аеродроми в глибині окупованого Криму, ймовірно, в очікуванні успішних атак українських військових.
Українські партизани в тимчасово окупованому Криму зазначають, що росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Агенти руху із різних підрозділів збройних сил рф повідомляють, що окупанти розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя. Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі.
Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах,
Зазначається, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.
Нагадаємо
Українські партизани зафіксували розвантаження військової техніки, зокрема БМП, танків і вагонів з боєприпасами, на товарній станції в окупованій рф Євпаторії.