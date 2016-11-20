Завтра В.Гройсман проведе зустріч з прем'єр-міністром Республіки Хорватія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У понеділок, 21 листопада, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
"У понеділок, 21 листопада, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем. Зустріч відбудеться у рамках робочого візиту Прем'єр-міністра Республіки Хорватія в Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, В.Гройсман проведе зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців.