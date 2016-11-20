Завтра В.Гройсман проведет встречу с премьер-министром Республики Хорватия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В понедельник, 21 ноября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
"В понедельник, 21 ноября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Встреча состоится в рамках рабочего визита Премьер-министра Республики Хорватия в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, В.Гройсман проведет встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.