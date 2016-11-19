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Завтра у Києві буде змінено маршрути автобусів № 61 та № 98

Завтра у Києві буде змінено маршрути автобусів № 61 та № 98

Київ • УНН

 • 10079 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра, 20 листопада, у зв’язку з проведенням продовольчого ярмарку на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, вносяться зміни у роботу автобусів маршрутів №№ 61, 98, передає УНН із посиланням на КМДА.

Так, рух автобусів маршруту № 61 буде організовано за трасою від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

Як повідомили у прес-службі, рух автобусів маршруту № 98 буде організовано за трасою від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою.

 

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