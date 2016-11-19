Завтра в Киеве будет изменены маршруты автобусов № 61 и № 98
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра, 20 ноября, в связи с проведением продовольственного ярмарке на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 61, 98, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Так, движение автобусов маршрута № 61 будет организовано по трассе от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
Как сообщили в пресс-службе, движение автобусов маршрута № 98 будет организовано по трассе от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе.