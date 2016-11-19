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15 марта, 19:03 • 108975 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149223 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126960 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120251 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106813 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102407 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96854 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126977 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Завтра в Киеве будет изменены маршруты автобусов № 61 и № 98

Завтра в Киеве будет изменены маршруты автобусов № 61 и № 98

Киев • УНН

 • 10070 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра, 20 ноября, в связи с проведением продовольственного ярмарке на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 61, 98, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Так, движение автобусов маршрута № 61 будет организовано по трассе от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

Как сообщили в пресс-службе, движение автобусов маршрута № 98 будет организовано по трассе от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе.

 

Украинские Национальные Новости

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