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Завтра суд обиратиме запобіжний захід для ще одного фігуранта справи "Роттердам+"

Завтра суд обиратиме запобіжний захід для ще одного фігуранта справи "Роттердам+"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Завтра Солом'янський суд столиці має розглянути клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу ще одному фігуранту так званої справи Роттердам+. Про це УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

Йдеться про генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха, якому днями було повідомлено про підозру.

"Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 100 млн грн", - повідомила прессекретар.

Судове засідання призначене на 10:30.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжні заходи для трьох з шести фігурантів справи.

Для колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, тоді як САП просила заставу у розмірі 50 млн грн. Євдокимова підозрюють у причетності до завдання майже 19-ти мільярдів збитків від запровадження формули "Роттердам+".

Крім того, ще на одного підозрюваного у справі Тараса Ревенка, який обіймав посаду начальника відділу НКРЕКП, суд поклав певні процесуальні обов’язки — до 10 жовтня він зобов’язаний не покидати меж Києва без дозволу слідства, прибувати до правоохоронців на першу вимогу та утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження. Тоді як прокуратура просила взяття під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн. САП оскаржила обидва судові рішення.

Крім того, радника гендиректора фірми "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового Солом’янський районний суд столиці відпустив під заставу. Суд поклав на Лісового процесуальні обов’язки, крім носіння браслету. 

САП оскаржує такі рішення суду.

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