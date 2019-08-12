Суд обрав запобіжний захід ексначальнику відділу НКРЕКП у справі "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ще одному фігуранту справи "Роттердам+" у понеділок ввечері суд обрав запобіжний захід. Йдеться про Тараса Ревенка, який обіймав посаду начальника відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляє УНН з посиланням на "5 канал".
Ексначальнику відділу енергоринку НКРЕКП Тарасу Ревенку прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інкримінують причетність до розробки самої формули "Роттердам+" у 2016 році. Прокурори клопотали про взяття під варту на 60 діб або заставу в 5 млн грн.
Натомість сторона захисту заявляє, що підозра Тарасу Ревенку є абсолютно необґрунтованою, а прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, які визнали формулу законною та економічно обґрунтованою. Тож адвокати взагалі не розуміють, у чому можливий склад злочину підзахисного.
Суму застави прокурори САП пояснювали шкодою, яка була завдана державі – заявляють про близько 19 млрд грн.
Суд не задовольнив вимог прокуратури, але поклав на Тараса Ревенка певні процесуальні обов'язки – до 10 жовтня він зобов'язаний не покидати меж Києва без дозволу слідства, прибувати до правоохоронців на першу вимогу та утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження.
Нагадаємо, два місяці під вартою або застава у майже 2 мільйони гривень, хоча прокурор прохав про заставу у 25 разів більше. Такий запобіжний захід для Володимира Євдокимова обрав Солом’янський райсуд столиці у справі "Роттердам+".