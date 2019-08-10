Фігуранта справи “Роттердам +” арештували з малою заставою

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Два місяці під вартою або застава у майже 2 мільйони гривень, хоча прокурор прохав про заставу у 25 разів більше. Такий запобіжний захід для Володимира Євдокимова обрав Солом’янський райсуд столиці, передає УНН із посиланням на UA: Суспільне.