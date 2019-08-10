Фігуранта справи “Роттердам +” арештували з малою заставою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Два місяці під вартою або застава у майже 2 мільйони гривень, хоча прокурор прохав про заставу у 25 разів більше. Такий запобіжний захід для Володимира Євдокимова обрав Солом’янський райсуд столиці, передає УНН із посиланням на UA: Суспільне.
Раніше 9 серпня в САП заявляли, що будуть просити для Олександра Євдокимова, нині директора держпідприємства “Оператор ринку”, а в час інкримінованих подій члена НКРЕКП, арешту з правом застави в 50 мільйонів гривень. “Аналогічні клопотання будуть внесені і щодо інших осіб”, — сказав керівник САП Назар Холодницький.
За словами директора НАБУ Артема Ситника, загалом у цій справі оголошено підозру шістьом людям. Дехто з підозрюваних вже понад пів року знаходиться за кордоном. Ситник закликав їх повернутися в Україну й прийти на допит.
Володимир Євдокимов — колишній член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). НАБУ та САП підозрюють його у причетності до завдання майже 19-ти мільярдів збитків від запровадження формули "Роттердам +".
Як повідомляв УНН, у справі “Роттердам +” для усіх підозрюваних проситимуть арешт.
Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.