Фигуранта дела "Роттердам +" арестовали с малым залогом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Два месяца под стражей или залог в почти 2 миллиона гривен, хотя прокурор просил залог в 25 раз больше. Такую меру для Владимира Евдокимова выбрал Соломенский райсуд столицы, передает УНН со ссылкой на UA: Общественное.
Прокурор просил суд принять Евдокимова под стражу на два месяца или отпустить под залог в 50 млн гривен. По его словам, подозреваемый может скрываться от следствия, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей и экспертов.
По словам директора НАБУ Артема Сытника, всего в этом деле объявлено подозрение шести людям. Некоторые из подозреваемых уже более полугода находится за границей. Сытник призвал их вернуться в Украину и прийти на допрос.
Владимир Евдокимов — бывший член Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). НАБУ и САП подозревают его в причастности к заданию почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы "Роттердам +".
Как сообщал УНН, в деле “Роттердам +” для всех подозреваемых просить арест.
Напомним, в четверг, 8 августа, по процессуального руководства прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.