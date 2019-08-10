Фигуранта дела "Роттердам +" арестовали с малым залогом

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 89679 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98999 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128716 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138781 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126995 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130515 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Два месяца под стражей или залог в почти 2 миллиона гривен, хотя прокурор просил залог в 25 раз больше. Такую меру для Владимира Евдокимова выбрал Соломенский райсуд столицы, передает УНН со ссылкой на UA: Общественное.

Прокурор просил суд принять Евдокимова под стражу на два месяца или отпустить под залог в 50 млн гривен. По его словам, подозреваемый может скрываться от следствия, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей и экспертов.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, всего в этом деле объявлено подозрение шести людям. Некоторые из подозреваемых уже более полугода находится за границей. Сытник призвал их вернуться в Украину и прийти на допрос.

Владимир Евдокимов — бывший член Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). НАБУ и САП подозревают его в причастности к заданию почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы "Роттердам +".

Как сообщал УНН, в деле “Роттердам +” для всех подозреваемых просить арест.

Напомним, в четверг, 8 августа, по процессуального руководства прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

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