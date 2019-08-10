Фигуранта дела "Роттердам +" арестовали с малым залогом

КИЕВ. 10 августа. УНН. Два месяца под стражей или залог в почти 2 миллиона гривен, хотя прокурор просил залог в 25 раз больше. Такую меру для Владимира Евдокимова выбрал Соломенский райсуд столицы, передает УНН со ссылкой на UA: Общественное.