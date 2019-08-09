Справа "Роттердам+": для усіх підозрюваних проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення застави всім шести підозрюваним у справі "Роттердам+". Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“Всім 6 підозрюваним у справі "Роттердам+“ прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення тих чи інших сум застави залежно від ролі кожного з учасників” , - сказав Холодницький.
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Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.