Справа "Роттердам+": для усіх підозрюваних проситимуть арешт

“Всім 6 підозрюваним у справі "Роттердам+“ прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення тих чи інших сум застави залежно від ролі кожного з учасників” , - сказав Холодницький.

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Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.



