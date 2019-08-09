Дело "Роттердам+": для всех подозреваемых будут просить арест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога всем шести подозреваемым по делу "Роттердам+". Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - сказал Холодницкий.
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Напомним, в четверг, 8 августа, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.