Суд избрал меру пресечения экс-начальнику отдела НКРЭКУ по делу "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Еще одному фигуранту дела "Роттердам+" в понедельник вечером суд избрал меру пресечения. Речь идет о Тарасе Ревенко, который занимал должность начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".
Экс-начальнику отдела энергорынка НКРЕКП Тарасу Ревенко прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры инкриминируют причастность к разработке самой формулы "Роттердам+" в 2016 году. Прокуроры ходатайствовали об аресте на 60 суток или залог в 5 млн грн.
Зато сторона защиты заявляет, что подозрение Тарасу Ревенко абсолютно необосновано, а прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, признавших формулу законной и экономически обоснованной. Поэтому адвокаты вообще не понимают, в чем возможный состав преступления подзащитного.
Сумму залога прокуроры САП объясняли вредом, который был нанесен государству - заявляют об около 19 млрд грн.
Суд не удовлетворил требований прокуратуры, но возложил на Тараса Ревенко определенные процессуальные обязанности - до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать в полицию по первому требованию и воздерживаться от общения с сотрудниками НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства.
Напомним, два месяца под стражей или залог в почти 2 миллиона гривен, хотя прокурор просил о залоге в 25 раз больше. Такую меру для Владимира Евдокимова выбрал Соломенский райсуд столицы по делу "Роттердам+".