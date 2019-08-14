Справа Роттерадам+: суд відпустив під заставу ще одного фігуранта
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Радника гендиректора фірми “ДТЕК Східенерго” Бориса Лісового Солом’янський районний суд столиці відпустив під заставу. Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суд поклав на Лісового процесуальні обов’язки, крім носіння браслету.
Слід зауважити, що сторона обвинувачення просила для Лісового взяття під варту із альтернативою 50 млн грн застави.
Крім того, генеральному директору “ДТЕК Мережі” Івану Гелюху особисто повідомлено про підозру.
Нагадаємо, раніше суд обрав для Володимира Євдокимова запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, тоді як САП просила заставу у розмірі 50 млн грн. Колишнього члена Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підозрюють у причетності до завдання майже 19-ти мільярдів збитків від запровадження формули “Роттердам+”.
Крім того, ще на одного підозрюваного у справі Тараса Ревенка, який обіймав посаду начальника відділу НКРЕКП, суд поклав певні процесуальні обов’язки — до 10 жовтня він зобов’язаний не покидати меж Києва без дозволу слідства, прибувати до правоохоронців на першу вимогу та утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження. Тоді як прокуратура просила взяття під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн. САП оскаржила обвидва судові рішення.