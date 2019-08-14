Дело Роттерадам +: суд отпустил под залог еще одного фигуранта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Советника гендиректора фирмы “ДТЭК Востокэнерго” Бориса Лесного Соломенский районный суд столицы отпустил под залог. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Суд возложил на Лесного процессуальные обязанности, кроме ношения браслета.
Следует заметить, что сторона обвинения просила для Лесного заключения под стражу с альтернативой 50 млн грн залога.
Кроме того, генеральному директору “ДТЭК Сети” Ивану Гелюх лично сообщено о подозрении.
Напомним, ранее суд избрал для Владимира Евдокимова меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, тогда как САП просила залог в размере 50 млн грн. Бывшего члена Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подозревают в причастности к заданию почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы “Роттердам +”.
Кроме того, еще на одного подозреваемого по делу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела НКРЭКУ, суд возложил определенные процессуальные обязанности — до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать в полицию по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства. Тогда как прокуратура просила заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. САП обжаловала обвидва судебные решения.