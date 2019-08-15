Завтра суд будет избирать меру пресечения для еще одного фигуранта дела "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Завтра Соломенский суд столицы должен рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения еще одному фигуранту так называемого дела Роттердам+. Об этом УНН сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.
Речь идет о генеральном директоре "ДТЭК Сети" Иване Гелюхе, которому на днях было сообщено о подозрении.
"Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 100 млн грн", - сообщила прессекретар.
Судебное заседание назначено на 10:30.
Напомним, ранее суд избрал меры для трех из шести фигурантов дела.
Для бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, тогда как САП просила залог в размере 50 млн грн. Евдокимова подозревают в причастности к причинению почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы "Роттердам+".
Кроме того, еще на одного подозреваемого по делу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела НКРЭКУ, суд возложил определенные процессуальные обязанности - до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства. Тогда как прокуратура просила заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. САП обжаловала оба судебные решения.
Кроме того, советник гендиректора фирмы "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного Соломенский районный суд столицы отпустил под залог. Суд возложил на Лесного процессуальные обязанности, кроме ношения браслета.
САП оспаривает такие решения суда.