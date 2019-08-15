Завтра суд будет избирать меру пресечения для еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 79672 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 91621 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137556 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126248 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128087 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130209 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151107 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Завтра суд будет избирать меру пресечения для еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

Завтра суд будет избирать меру пресечения для еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

Киев  •  УНН

 • 16509 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Завтра Соломенский суд столицы должен рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения еще одному фигуранту так называемого дела Роттердам+. Об этом УНН сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.

Речь идет о генеральном директоре "ДТЭК Сети" Иване Гелюхе, которому на днях было сообщено о подозрении.

"Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 100 млн грн", - сообщила прессекретар.

Судебное заседание назначено на 10:30.

Напомним, ранее суд избрал меры для трех из шести фигурантов дела.

Для бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, тогда как САП просила залог в размере 50 млн грн. Евдокимова подозревают в причастности к причинению почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы "Роттердам+".

Кроме того, еще на одного подозреваемого по делу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела НКРЭКУ, суд возложил определенные процессуальные обязанности - до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства. Тогда как прокуратура просила заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. САП обжаловала оба судебные решения.

Кроме того, советник гендиректора фирмы "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного Соломенский районный суд столицы отпустил под залог. Суд возложил на Лесного процессуальные обязанности, кроме ношения браслета.

САП оспаривает такие решения суда.

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