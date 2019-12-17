Завтра ГА ООН голосуватиме за проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Завтра, 18 грудня, відбудеться засідання Генасамблеї Організації Об'єднаниї Націй, під час якої на розгляд буде винесене питання щодо голосування за український проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові. Про це написав у Facebook представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає УНН.