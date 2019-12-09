Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”, співавторами якої стали 39 держав. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило Постійне представництво України в ООН, передає УНН.
“Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України”, — йдеться у повідомленні.
Так, “за” проголосували — 63 країни, а “проти” — 19.
Нагадаємо, 14 листопада, Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”. Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти — 23, утрималися — 82.
Як раніше повідомляв УНН, резолюція набуде чинності після її ухвалення Генеральної Асамблеєю ООН у грудні.