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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 0 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 1451 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", соавторами которой стали 39 государств. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Постоянное представительство Украины в ООН, передает УНН.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, "за" проголосовали - 63 страны, а "против" - 19.

Напомним, 14 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Как ранее сообщал УНН, резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

Украинские Национальные Новости

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