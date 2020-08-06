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Затримання "вагнерівців": у Венедіктової прокоментували запрошення від Лукашенка до Білорусі

Затримання "вагнерівців": у Венедіктової прокоментували запрошення від Лукашенка до Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що відреагують на запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка тільки після офіційного запрошення про візит. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ОГПУ.

"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс Генпрокурора його ще не отримало", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, Лукашенко доручив запросити до Білорусі генпрокурорів України та Росії через затриманих "вагнерівців".

Також стало відомо, що Україна все ще не отримувала офіційної згоди Білорусі на видачу "вагнерівців". 

Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

Водночас, як повідомлялося в УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

Офіс Генпрокурора України уже поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Також в УНН повідомлялося, що Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що затримані у Білорусі 33 "вагнерівців" є першими із 180-200 осіб, запланованих для "закидання" у країну з метою дестабілізації ситуації. Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих.

Українські Національні Новини

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