Лукашенко доручив запросити до Білорусі генпрокурорів України та Росії через затриманих "вагнерівців"

"Щоб зняти ці балачки щодо так званих 33 богатирів (затримані у Білорусі члени приватної військової компанії – ред.), я попрошу генерального прокурора. Ми вчора довго розмовляли на цю тему з Президентом України Володимиром Зеленським. Ясно, про що йшла мова, ЗМІ про це вже повідомляли. Моя позиція була однозначною: у нас є білоруські закони, правопорушення вони здійснювали на території Білорусі. Усе те, що у нас сьогодні в Слідчому комітеті виявлено, ми знаємо", - зазначив Лукашенко.

Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії, проінформувало агентство.



"Усі ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть втрьох (генеральні прокурори. – ред.) перед собою міжнародні договори та угоди з Російською Федерацією і Україною і які ми підписали у багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші (білоруські - ред.) закони. Голова Слідчого комітету вам доповість разом із Комітетом держбезпеки і оперативну інформацію, і інформацію слідчих: ось документи, інформація - на стіл. Утрьох вирішите", - зазначив Лукашенко.



Він також наголосив: якщо генеральні прокурори не приїдуть - питання буде вирішено без них.



Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини. Водночас, як повідомляв УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

Офіс Генпрокурора України уже поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Також УНН повідомляв, що Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що затримані у Білорусі 33 "вагнерівці" є першими із 180-200 осіб, запланованих для "закидання" в країну з метою дестабілізації ситуації.

Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі.