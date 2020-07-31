Україна направила Білорусі запити про тимчасовий арешт "вагнерівців"

ukru
19 березня, 18:42 • 72828 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 118800 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 108045 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 123018 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 128589 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121931 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 161484 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125444 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125105 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124105 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 36289 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 50866 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 54509 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 83063 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 65261 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 103100 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 107980 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 100615 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 161484 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 122233 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 60504 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 67400 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109945 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127913 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127120 перегляди
Актуальне
Україна направила Білорусі запити про тимчасовий арешт "вагнерівців"

Україна направила Білорусі запити про тимчасовий арешт "вагнерівців"

Київ • УНН

 • 14479 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Офіс Генпрокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

“Офіс Генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави”, — йдеться у повідомленні.

За даними Офісу, 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).

“Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.

На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб”, — йдеться у повідомленні.

Питання щодо їх видачі вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь, додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

Як повідомляв УНН, у МЗС відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32