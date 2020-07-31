Україна направила Білорусі запити про тимчасовий арешт "вагнерівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Офіс Генпрокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
“Офіс Генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави”, — йдеться у повідомленні.
За даними Офісу, 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).
“Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.
На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб”, — йдеться у повідомленні.
Питання щодо їх видачі вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь, додали в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.
Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.
Як повідомляв УНН, у МЗС відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі.